Бывшую жену Лепса заподозрили в романе с моделью

Пользователи интернета заподозрили экс-супругу певца Григория Лепса Анну Шаплыкову в романе с моделью Дмитрием Савчуком. Данной теорией одна из виртуальных «пташек» поделилась с блогером Антоном Суворкиным, который ведет Youtube-канал о сплетнях Anton S Live.
«Лепс и Шаплыкова действительно развелись из-за измены. Но не Григория, а Анны. Она подала на развод еще в середине ноября, хотели сделать все тихо, но работник суда "слил" информацию в Telegram. Анна только на вид кажется добропорядочной женой, но на деле любит отрываться в свое удовольствие. Она оставила сейчас детей и улетела на Мальдивы с любовником Дмитрием Савчуком и друзьями», — написал Суворкину один из пользователей интернета, скинув ссылку на Instagram модели.
Кроме того в своем сообщении неизвестный раскрыл тайну знакомства Шаплыковой и Савчука. Их «свела» бизнесвумен и по совместительству близкая подруга бывшей жены Лепса Ольга Сыроватская. Женщина и сама имеет любовную связь с Савчуком. Но не с Дмитрием, а его братом-близнецом Виталием.
При этом, по мнению пользователя интернета, оба мужчины используют Сыроватскую и Шаплыкову, чтобы «пролезть в шоу-бизнес».
Газета «Комсомольская правда» отметила, что ни Савчук, ни экс-супруга Лепса слухи никак не комментируют. Накануне развода Шаплыкова удалила свой аккаунт в Instagram, дав понять, что не хочет делиться личным с широкой публикой.
Ранее стало известно, что после развода Лепс уехал отдыхать вместе со старшей дочерью и друзьями в Италию.