Бывшую жену Лепса заподозрили в романе с моделью

«Лепс и Шаплыкова действительно развелись из-за измены. Но не Григория, а Анны. Она подала на развод еще в середине ноября, хотели сделать все тихо, но работник суда "слил" информацию в Telegram. Анна только на вид кажется добропорядочной женой, но на деле любит отрываться в свое удовольствие. Она оставила сейчас детей и улетела на Мальдивы с любовником Дмитрием Савчуком и друзьями», — написал Суворкину один из пользователей интернета, скинув ссылку на Instagram модели.