Агент Прилучного ответил на слухи о пьяном актере за рулем

Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева прокомментировала РЕН ТВ заявление в соцсетях о том, что актера видели садящимся за руль пьяным.

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По словам Сычевой, девушка, опубликовавшая видео с Прилучным, решила "наврать с три короба".

"На девушку уже написано заявление за лжесвидетельство и клевету. Это был Павел, да, но девушка решила все увидеть по-своему и наврала", - сказала агент.

По ее словам, она говорила с Прилучным, и они вместе решили подключить юриста к разрешению ситуации. Теперь опубликовавшая видео девушка будет разбираться с правоохранительными органами.