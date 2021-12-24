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1 час назад

Агент Прилучного ответил на слухи о пьяном актере за рулем

Агент Павла Прилучного Екатерина Сычева прокомментировала РЕН ТВ заявление в соцсетях о том, что актера видели садящимся за руль пьяным.

Агент Прилучного ответил на слухи о пьяном актере за рулем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сычевой, девушка, опубликовавшая видео с Прилучным, решила "наврать с три короба".

"На девушку уже написано заявление за лжесвидетельство и клевету. Это был Павел, да, но девушка решила все увидеть по-своему и наврала", - сказала агент.

По ее словам, она говорила с Прилучным, и они вместе решили подключить юриста к разрешению ситуации. Теперь опубликовавшая видео девушка будет разбираться с правоохранительными органами.

Ранее очевидица разместила в Instagram видео, на котором, как она утверждала, запечатлен актер Павел Прилучный в неадекватном состоянии. По словам девушки, Прилучный вышел из зоомагазина в нетрезвом состоянии и еле держался на ногах. Муж девушки, в свою очередь, добавил, что Прилучный при выезде с парковки едва не устроил несколько ДТП.

Шоу-бизнес,Екатерина Сычева,МВД,РЕН ТВ,
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