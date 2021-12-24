У Малахова заподозрили серьезную болезнь

«Дорогие друзья, дорогие подписчики. Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно», - поздравил поклонников с наступающим Новым годом телеведущий.