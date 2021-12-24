У Малахова заподозрили серьезную болезнь

Поклонники телеведущего Андрея Малахова с недавних пор стали гадать, что послужило причиной изменений во внешности артиста. Зрители переживают за здоровье 49-летнего журналиста, подозревая, он сильно набрал вес и начал носить парик, сообщает KP.RU.
Недавно Малахов опубликовал в сторис в Instagram видео, на котором он опять предстал с новой прической.
«Дорогие друзья, дорогие подписчики. Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза, и считаю, что чем дольше ты веришь в чудо, чем дольше ты веришь в сказку, чем дольше ты веришь, что твоя мечта и твое письмо, написанное Деду Морозу, Санта Клаусу, отправленное во Вселенную, может исполниться, тем чаще чудеса встречаются в нашей жизни. Поэтому я желаю всем вам верить в это чудо. Писать, не бояться, участвовать и верить, что все в этой жизни возможно», - поздравил поклонников с наступающим Новым годом телеведущий.
Подписчики отметили, что в этом ролике он выглядит несколько иначе, чем в студии своего шоу.
Сам Малахов не комментирует слухи о его внешности, он лишь раз сказал, что ничего не делал со своими волосами.
Кроме того, подписчики обратили внимание, что произошли изменения и в фигуре телеведущего. Поклонники обсуждают, почему на смену бицепсам и кубикам на прессе журналиста, пришли лишние килограммы.
Напомним, в прошлом году личный тренер Андрея Малахова - обладатель титула «Мистер Олимпия» Александр Прогрессов заявлял, что телеведущий не только качается в спортзале, но и придерживается специальной диеты.