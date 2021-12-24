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1 час назад

Осталась ни с чем: жена Грачевского лишилась наследства

Легендарный режиссер Борис Грачевский скончался почти год назад. Его вдова заявляла, что мирно разделит наследство между всеми детьми, однако тяжбы вокруг имущества покойного длятся по сей день.

Осталась ни с чем: жена Грачевского лишилась наследства
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После смерти Грачевского претендовать на долю в киножурнале «Ералаш» и одноименном продюсерском центре вдруг решила первая супруга покойного режиссера, Галина. Женщина подала соответствующий иск в суд, в котором указала, что имеет право на 25% компании, поскольку в свое время принимала участие в создании популярного киножурнала.

Дело рассматривали несколько месяцев, но накануне было вынесено окончательное решение. 73-летняя бывшая жена Грачевского осталась ни с чем, сообщил адвокат Евгений Бранецкий, который представляет интересы Екатерины Белоцерковской, последней супруги Бориса Юрьевича.

"Мы подтверждаем, что в исковых требованиях (Галине Грачевской) отказали в полном объеме. Мы бы хотели дождаться текста решения суда", - сказал адвокат.

Бранецкий предположил, что Грачевская, вероятнее всего, еще воспользуется своим законным правом и попытается обжаловать решение суда. Тем временем остальное имущество режиссера - роскошный загородный дом на Новорижском шоссе площадью 300 квадратных метров, а также трехкомнатную квартиру в Москве на улице Гиляровского - Екатерина Белоцерковская, как и обещала, разделила между всеми детьми супруга.

После смерти Бориса Грачевского его супруга Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким ребенком на руках и почти без средств к существованию. Едва придя в себя после прощания с мужем, женщина столкнулась с новой проблемой.

Однако на этом суды для молодой вдовы не закончились. Напомним, что в ее адрес выдвинул иск на 18,5 миллионов рублей друг «папы »Ералаша" Аркадий Григорян. Он утверждает, что эту баснословную сумму Грачевский задолжал. Долги Белоцерковской также предстоит делить между всеми наследниками, хоть изначально она и не знала об этом.

Шоу-бизнес,Евгений Бранецкий,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,Борис Грачевский,
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