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42 минуты назад

Slava Marlow выбросил награду от «Муз-ТВ»

Битмейкер Slava Marlow, настоящее имя которого Артем Готлиб, выбросил из окна награду «Звезда Муз-ТВ». Свой поступок он заснял на видео, которое опубликовал в сторис Instagram.

Slava Marlow выбросил награду от «Муз-ТВ»
Фото: InstagramInstagram

На кадрах видно, как музыкант демонстративно достал награду из фирменного пакета телеканала и выбросил ее из окна, после чего на фоне прозвучал звук разбивающегося стекла. Презент он получил в ходе премии Муз-ТВ, которая состоялась накануне.

Свой поступок Готлиб напрямую не объяснил, однако задал риторический вопрос: «Зачем прорыву года награда "Звезда Муз-ТВ"?». Вероятно, дело в том, что несколько недель назад Slava Marlow получил награду «Прорыв года» от «ВКонтакте». Такую же награду он собирался получить и на премии Муз-ТВ, однако уступил ее коллективу Dabro, после чего мог обидеться на жюри.

Напомним, что недавно Готлиб опубликовал в Instagram фотографии с операции по пересадке волос — 22-летний музыкант страдает от облысения.

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