Деревянко лишился последней работы в театре Моссовета

Актер Павел Деревянко объяснил, почему больше не будет выступать в театре Моссовета в спектакле «Великолепный рогоносец». В беседе со StarHit он заявил, что хоть это и единственная постановка, в которой он играет в данный момент, покидать театр он пока не собирается.

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Накануне его партнерша по сцене Юлия Хлынина рассказала, что Деревянко решил снять с репертуара спектакль. В ней он играл главную роль ревнивца Бруно последние три года.

«Я просто устал от этой роли, "Рогоносец"— невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем. Есть еще "Дядя Ваня" и "Три сестры", но они сейчас пока не идут. Тем не менее, из театра я пока никуда не ухожу», — заявил актер.

Другие постановки, в которых был задействован артист — чеховская трилогия Андрея Кончаловского. С ноября ее показы временно приостановлены. Причина либо в коронавирусе, поскольку в них занято много «возрастных» актеров, либо в уходе актера Александра Домогарова, который играл там главные роли.

Сам Деревянко подчеркнул, что у него нет конфликта с худруком Моссовета Евгением Марчелли. По словам артиста, он неконфликтный человек и может выстроить отношения со всеми, с кем сотрудничает.