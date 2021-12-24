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28 минут назад

У больной раком Крючковой парализовало лицо

У известной российской актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица после перенесенного коронавируса. Как сообщает «КП», из-за этого и других осложнений актрисе, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, приходится отказываться от предложений по работе.

У больной раком Крючковой парализовало часть лица
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву "п"», — рассказала Крючкова.

Артистка призналась, что ее спасли чувство юмора и врачи из военно-медицинской академии. Неврологи этого медицинского учреждения смогли поправить здоровье актрисе. Также после коронавируса Крючкова страдала от депрессии и бессонницы.

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Актриса отметила, что рак четвертой стадии у нее обнаружили в 2015 году случайно, благодаря коту. Женщину стали мучать сильные боли, однако врачи не могли найти причину. Но домашний питомец стал залезать на больное место, и когда Крючкова попросила внимательно обследовать эту часть тела, то была найдена опухоль размером в 15 см.

Шоу-бизнес,Светлана Крючкова,
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