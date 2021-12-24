У больной раком Крючковой парализовало часть лица

У известной российской актрисы Светланы Крючковой парализовало половину лица после перенесенного коронавируса. Как сообщает «КП», из-за этого и других осложнений актрисе, которая уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, приходится отказываться от предложений по работе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву "п"», — рассказала Крючкова.

Артистка призналась, что ее спасли чувство юмора и врачи из военно-медицинской академии. Неврологи этого медицинского учреждения смогли поправить здоровье актрисе. Также после коронавируса Крючкова страдала от депрессии и бессонницы.