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1 час назад

Инна Маликова через суд добилась права на досрочную пенсию

44-летняя певица и солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова, сестра артиста Дмитрия Маликова, через суд доказывала, что имеет право на досрочную страховую пенсию. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Инна Маликова добилась права на досрочную пенсию
Фото: InstagramInstagram

Соответствующий иск появился в Басманном суде Москвы в начале августа. И сейчас стало известно, что Маликова сможет получить досрочные пенсионные выплаты.

Инна отказалась от комментариев, отметив, что не занимается вопросами пенсии.

«Это все к Юрию Федоровичу (руководитель „Новых самоцветов“). Это он занимается тем, чтобы был стаж», — заявила знаменитость.

Напомним, что заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, спортсмены и артисты могут претендовать на выплаты после 15 лет работы. Также артисты-вокалисты, кем и является Инна, могут выходить на пенсию после 20 лет работы.

Шоу-бизнес,Инна Маликова,Дмитрий Маликов,
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