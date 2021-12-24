Инна Маликова добилась права на досрочную пенсию

44-летняя певица и солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова , сестра артиста Дмитрия Маликова , через суд доказывала, что имеет право на досрочную страховую пенсию. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Соответствующий иск появился в Басманном суде Москвы в начале августа. И сейчас стало известно, что Маликова сможет получить досрочные пенсионные выплаты.

«Это все к Юрию Федоровичу (руководитель „Новых самоцветов“). Это он занимается тем, чтобы был стаж», — заявила знаменитость.

Напомним, что заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. Так, спортсмены и артисты могут претендовать на выплаты после 15 лет работы. Также артисты-вокалисты, кем и является Инна, могут выходить на пенсию после 20 лет работы.