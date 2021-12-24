Россияне назвали Градского музыкантом года

Согласно опросу, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Александр Градский признан музыкантом 2021 года, вторую строчку занял Филипп Киркоров. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года и перспективам 2022 года, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Музыкантом года стала наша большая потеря - Александр Градский - 9% опрошенных назвали его музыкантом года. Из тех, кто остается с нами, Филипп Киркоров лидирует, это 5% опрошенных, по 3% набрали Денис Мацуев и Полина Гагарина и по 2% - Николай Басков и Алишер Моргенштерн», - сказал Федоров.
Он добавил, что актером года россияне назвали Константина Хабенского.
«Актер года - Константин Хабенский, так считают 4% россиян», - уточнил директор ВЦИОМа.
Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября.