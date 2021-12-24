Россияне назвали Градского музыкантом года

«Музыкантом года стала наша большая потеря - Александр Градский - 9% опрошенных назвали его музыкантом года. Из тех, кто остается с нами, Филипп Киркоров лидирует, это 5% опрошенных, по 3% набрали Денис Мацуев и Полина Гагарина и по 2% - Николай Басков и Алишер Моргенштерн», - сказал Федоров.