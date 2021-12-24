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25 минут назад

ВЦИОМ: Россияне назвали Александра Градского музыкантом 2021 года

Согласно опросу, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Александр Градский признан музыкантом 2021 года, вторую строчку занял Филипп Киркоров. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года и перспективам 2022 года, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Россияне назвали Градского музыкантом года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Музыкантом года стала наша большая потеря - Александр Градский - 9% опрошенных назвали его музыкантом года. Из тех, кто остается с нами, Филипп Киркоров лидирует, это 5% опрошенных, по 3% набрали Денис Мацуев и Полина Гагарина и по 2% - Николай Басков и Алишер Моргенштерн», - сказал Федоров.

Он добавил, что актером года россияне назвали Константина Хабенского.

«Актер года - Константин Хабенский, так считают 4% россиян», - уточнил директор ВЦИОМа.

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет 28 ноября.

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