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32 минуты назад

Собчак раскрыла стоимость пирожков на пресс-конференции Путина

Телеведущая Ксения Собчак озвучила цену на пирожки с капустой на большой пресс-конференции президента Владимира Путина в московском Манеже. Многие подписчики интересовались данным вопросом и в своем Telegram-канале она рассказала, что угощения были бесплатными.

«Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные. То есть на халяву», — заявила журналистка.

Напомним, что 23 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Всего на разговор с президентом было аккредитовано 507 человек, больше половины из которых — региональные журналисты.

Путин не узнал Собчак

Среди представителей СМИ была и Собчак, которой представилась возможность задать президенту вопрос. Однако Путин издалека не узнал журналистку и попросил ее представиться. После глава государства объяснил, что Собчак была далеко, он не смог ее рассмотреть. Телеведущая в ответ отметила, что специально для этого надела красный костюм.

Шоу-бизнес,Видео,Ксения Собчак,Владимир Путин,
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