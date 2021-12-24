Телеведущая Ксения Собчак озвучила цену на пирожки с капустой на большой пресс-конференции президента Владимира Путина в московском Манеже. Многие подписчики интересовались данным вопросом и в своем Telegram-канале она рассказала, что угощения были бесплатными.

«Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные. То есть на халяву», — заявила журналистка.

Напомним, что 23 декабря в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина. Всего на разговор с президентом было аккредитовано 507 человек, больше половины из которых — региональные журналисты.