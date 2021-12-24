Стало известно о состоянии Батрутдинова

Комику Тимуру Батрудинову, госпитализированному с COVID-19, становится лучше. Как сообщает Telegram-канал Mash, степень поражения легких снизилась с KT2 до KT1.
Несмотря на это, очаги поражения в верхней части легких немного увеличились, из-за чего сатурация упала до 95%. Анализы тем временем показывают небольшое отклонение, из-за чего Батрутдинову назначили гормональную терапию.
Напомним, что COVID-19 Батрудинов заболел 9 декабря. Тогда он жаловался на кашель и слабость, однако со временем состояние комика стало ухудшаться, и врачи решили госпитализировать его 18 декабря.
КТ показало 25-50% поражения легких, а состояние оценивалось как среднетяжелое. Сейчас Тимур продолжает оставаться в больнице под наблюдением медиков.
Напомним, что ранее медики назвали основные симптомы штамма «омикрон» — головную боль и внезапную слабость. При этом точный штамм коронавируса без соответствующих исследований определить сложно, так как для COVID-19 описано более 70 симптомов.