Бывшая жена солиста Little Big снялась для Playboy

Бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина блогер Ира Смелая снялась обнаженной в фотосессии для эротического журнала Playboy. Об этом она рассказала в Instagram.
Блогер призналась, что таким образом сделала себе подарок на 30-летие и подвела итоги своей жизни. Так, например, она похвалила себя за рождение ребенка, выступление в Ледовом дворце с группой Little Big и переезд в Москву из Набережных Челнов. Смелая уточнила, что психолог посоветовал ей сделать список из вещей, которыми она гордится.
«Я сто процентов много чего забыла, но я за это себя хвалю и я — большая молодец. Ведь мне очень часто страшно и тревожно что либо делать, но я беру и делаю. Очень сильно стараюсь не обесценивать свои достижения, порой бывает очень плохо когда ты себя не хвалишь», — высказалась Смелая.
Блогер поблагодарила близких за поддержку и порекомендовала подписчикам купить новый выпуск PLayboy, потому что она «классно» получилась на снимках.
Ранее певица Карди Би стала главой креативного отдела Playboy.