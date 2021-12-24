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1 час назад

Бывшая жена солиста Little Big снялась для Playboy

Бывшая жена солиста группы Little Big Ильи Прусикина блогер Ира Смелая снялась обнаженной в фотосессии для эротического журнала Playboy. Об этом она рассказала в Instagram.

Бывшая жена солиста Little Big снялась для Playboy
Фото: playboy_russia/Instagramplayboy_russia/Instagram

Блогер призналась, что таким образом сделала себе подарок на 30-летие и подвела итоги своей жизни. Так, например, она похвалила себя за рождение ребенка, выступление в Ледовом дворце с группой Little Big и переезд в Москву из Набережных Челнов. Смелая уточнила, что психолог посоветовал ей сделать список из вещей, которыми она гордится.

«Я сто процентов много чего забыла, но я за это себя хвалю и я — большая молодец. Ведь мне очень часто страшно и тревожно что либо делать, но я беру и делаю. Очень сильно стараюсь не обесценивать свои достижения, порой бывает очень плохо когда ты себя не хвалишь», — высказалась Смелая.

Блогер поблагодарила близких за поддержку и порекомендовала подписчикам купить новый выпуск PLayboy, потому что она «классно» получилась на снимках.

Ранее певица Карди Би стала главой креативного отдела Playboy.

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