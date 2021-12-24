Бывшая жена солиста Little Big снялась для Playboy

«Я сто процентов много чего забыла, но я за это себя хвалю и я — большая молодец. Ведь мне очень часто страшно и тревожно что либо делать, но я беру и делаю. Очень сильно стараюсь не обесценивать свои достижения, порой бывает очень плохо когда ты себя не хвалишь», — высказалась Смелая.