Сестра Маликова высудила пенсию по старости в 44 года

Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова через суд доказала, что имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Как сообщает «МК», ранее 44-летняя заслуженная артистка обратилась в ПФР, но там ей в пенсии отказали. Тогда Маликова отправилась в Басманный районный суд, который ее требования удовлетворил.
Маликова обращалась в ПФР за назначением пенсии по старости благодаря званию заслуженной артистки — на досрочные выплаты после 20 лет работы претендуют артисты танцевальных номеров и травести, а также артистки-вокалистки, которой и является певица. В ведомстве ей отказали, и по этой причине она обратилась в суд.
При этом образ и внешность Инны не сходится с образом бабушки, которой она стала в 42 года. Единственный сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия стали родителями несколько лет назад. Возможно, из-за необычайно молодой внешности пенсионный фонд и отказал певице в выплатах.