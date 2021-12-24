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50 минут назад

Сестра Маликова высудила пенсию по старости в 44 года

Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова через суд доказала, что имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Как сообщает «МК», ранее 44-летняя заслуженная артистка обратилась в ПФР, но там ей в пенсии отказали. Тогда Маликова отправилась в Басманный районный суд, который ее требования удовлетворил.

Сестра Маликова высудила пенсию по старости в 44 года
Фото: InstagramInstagram

Маликова обращалась в ПФР за назначением пенсии по старости благодаря званию заслуженной артистки — на досрочные выплаты после 20 лет работы претендуют артисты танцевальных номеров и травести, а также артистки-вокалистки, которой и является певица. В ведомстве ей отказали, и по этой причине она обратилась в суд.

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При этом образ и внешность Инны не сходится с образом бабушки, которой она стала в 42 года. Единственный сын Дмитрий и его возлюбленная Анастасия стали родителями несколько лет назад. Возможно, из-за необычайно молодой внешности пенсионный фонд и отказал певице в выплатах.

Шоу-бизнес,Инна Маликова,Дмитрий Маликов,Пенсионный фонд РФ,
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