Сестра Маликова высудила пенсию по старости в 44 года

Сестра артиста Дмитрия Маликова, певица Инна Маликова через суд доказала, что имеет право на досрочную страховую пенсию по старости. Как сообщает «МК», ранее 44-летняя заслуженная артистка обратилась в ПФР, но там ей в пенсии отказали. Тогда Маликова отправилась в Басманный районный суд, который ее требования удовлетворил.

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Маликова обращалась в ПФР за назначением пенсии по старости благодаря званию заслуженной артистки — на досрочные выплаты после 20 лет работы претендуют артисты танцевальных номеров и травести, а также артистки-вокалистки, которой и является певица. В ведомстве ей отказали, и по этой причине она обратилась в суд.