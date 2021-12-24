Развод изменил Степаненко до неузнаваемости

Артистка Елена Степаненко приняла участие в съемках одного из праздничных шоу для трансляции в новогоднюю ночь. Как сообщает «КП», бывшую жену комика Евгения Петросяна теперь не узнать — женщина сильно изменила свою внешность.
На съемки голубого огонька Степаненко пришла с элегантной прической и в блестящем нежно-голубом платье, из украшений артистка выбрала перстень с огромным темным камнем. По мнению издания, так юмористка демонстрирует сохранившуюся любовь к роскоши.
Напомним, что Степаненко и Петросян разошлись после 33 лет совместной жизни. Причиной развода стала измена Петросяна, который ушел к молодой помощнице Татьяну Брухунову. В марте 2020 года она родила юмористу сына Вагана.
Разделить имущество у Степаненко и Петросяна мирным способом не удалось и уже третий год бывшие супруги пытаются разрешить проблему через суд.