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1 час назад

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости

Артистка Елена Степаненко приняла участие в съемках одного из праздничных шоу для трансляции в новогоднюю ночь. Как сообщает «КП», бывшую жену комика Евгения Петросяна теперь не узнать — женщина сильно изменила свою внешность.

Развод изменил Степаненко до неузнаваемости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На съемки голубого огонька Степаненко пришла с элегантной прической и в блестящем нежно-голубом платье, из украшений артистка выбрала перстень с огромным темным камнем. По мнению издания, так юмористка демонстрирует сохранившуюся любовь к роскоши.

Напомним, что Степаненко и Петросян разошлись после 33 лет совместной жизни. Причиной развода стала измена Петросяна, который ушел к молодой помощнице Татьяну Брухунову. В марте 2020 года она родила юмористу сына Вагана.

Разделить имущество у Степаненко и Петросяна мирным способом не удалось и уже третий год бывшие супруги пытаются разрешить проблему через суд.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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