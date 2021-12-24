В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

У онкобольной Светланы Крючковой временно парализовало половину лица

71-летняя актриса Светлана Крючкова на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. После тяжело перенесенного коронавируса у артистки парализовало половину лица. Об этом сообщает KP.ru.

У больной раком Светланы Крючковой парализовало лицо
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД"КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД"

Из-за этих проблем со здоровьем Крючкова отказывается от предложений по работе. Также знаменитость призналась, что этот год стал для нее непростым.

«У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву „п“», — сообщила актриса.

Светлана отметила, что в сложные моменты жизни ее спасает юмор. Также ей помогли близкие и врачи из военно-медицинской академии. А после перенесенного COVID 19 артистка столкнулась с бессонницей и депрессией.

Напомним, в 2015 году Светлане Крючковой поставили диагноз рак четвертой стадии. Тогда медики обнаружили опухоль размером в 15 сантиметров.

Шоу-бизнес,Светлана Крючкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители