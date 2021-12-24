У больной раком Светланы Крючковой парализовало лицо

71-летняя актриса Светлана Крючкова на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием. После тяжело перенесенного коронавируса у артистки парализовало половину лица. Об этом сообщает KP.ru.

Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД" КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОДЕССКИЙ ПАРОХОД"

Из-за этих проблем со здоровьем Крючкова отказывается от предложений по работе. Также знаменитость призналась, что этот год стал для нее непростым.

«У меня было очень много осложнений, одно за другим. И надо радоваться, что Бог дал силы все это превозмочь. На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву „п“», — сообщила актриса.

Светлана отметила, что в сложные моменты жизни ее спасает юмор. Также ей помогли близкие и врачи из военно-медицинской академии. А после перенесенного COVID 19 артистка столкнулась с бессонницей и депрессией.