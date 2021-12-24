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44 минуты назад

Никита Джигурда потерпел поражение нокаутом

Известный шоумен Никита Джигурда потерпел поражение в поединке с российским блогером Александром Шпаком. Бой прошёл на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело» и завершился во втором руанде нокаутом в исполнении Шпака.

Джигурда потерпел поражение нокаутом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Противостояние проходило по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.

Таким образом, победная серия Джигурды, которая насчитывала два поединка, была прервана. Напомним, сперва Никита праздновал победу в поединке с депутатом Виталием Милоновым, после чего нокаутировал телеведущего Отара Кушанашвили. В том противостоянии Джигурда трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности чуть более полутора минут.

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/boxing/news-4555541-nikita-dzhigurda-poterpel-porazhenie-nokautom.html?utm_source=copypaste

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