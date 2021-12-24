После развода с женой у Лепса осталось имущество на 800 млн рублей

Певцу Григорию Лепсу после развода с балериной Анной Шаплыковой принадлежит имущество на сумму более 800 миллионов рублей. При этом по данным «Комсомольской правды», он до сих пор прописан в квартире бывшей жены.

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Самым ценным имуществом Лепса на сегодняшний день являются два особняка стоимостью около 600 миллионов рублей в подмосковном поселке «Третья Охота». Дома расположены на одном участке площадью 40 соток и стилизованы под буддийские пагоды в память о периоде жизни семьи в Таиланде.

Оба особняка используются. В одном из зданий с 2015 года живет семья певца, а в другом он оборудовал продюсерский центр. Также в собственности Лепса находятся две квартиры в центре Москвы, земельный участок в Тверской области, шесть автомобилей представительского класса и под 200 старинных икон. При этом певец до сих пор остается прописанным в квартире Шаплыковой в элитном комплексе River House в Хамовниках, которую он переписал на нее в браке. Сейчас подобная недвижимость в этом доме стоит от 300 миллионов рублей.

Помимо 300-метровой квартиры после развода у экс-супруги Лепса остались парковочные места на Савинской набережной, три автомобиля и ювелирный дом GL Jewelry, который Шаплыковой также отписал певец.

В «КП» отметили, что музыкант съехал от жены и сейчас живет в гостевых комнатах своего особняка-студии.