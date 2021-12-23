Салтыкова рассказала о непристойных предложениях олигархов

«Заходим в кабинет и он сразу попросил Вову выйти. А я говорю: "Я вместе с ним пошла, мы так не договаривались". Но в итоге мы все же остались с ним наедине. Баранов вышел. И он мне говорит: "Мы не дети, давай все по-честному. Предлагаю: будешь моей любовницей, куплю машину, квартиры, клипы, все что хочешь". Я говорю: "Нет, до свидания, все понятно. Мне сказали, что вы безвозмездно хотите спонсировать клип, зачем я теряю время свое". И все, я развернулась и ушла. Он мне названивал пару-тройку раз», — поделилась Салтыкова.