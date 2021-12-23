В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Салтыкова рассказала о непристойных предложениях олигархов

Ирина Салтыкова в интервью Youtube-каналу «Алена, блин» рассказала о непристойных предложениях олигархов. По словам певицы, она не приняла ни одного.

Салтыкова рассказала о непристойных предложениях олигархов
Фото: InstagramInstagram

«У меня, естественно, ничего подобного и быть не могло. Все догадывались, как я могу ответить в таких случаях. Но у других действительно было. Это я наблюдала», — сказала Салтыкова.

И все же непристойные предложения певицу стороной не обошли.

Один известный олигарх хотел спонсировать клип Салтыковой, но передал он свое предложение ей через поэта-песенника Владимира Баранова. Обговорить нюансы певица должна была с мужчиной при личной встрече, на которую она все же решила пойти. Но с условием, что с ней пойдет Баранов.

«Заходим в кабинет и он сразу попросил Вову выйти. А я говорю: "Я вместе с ним пошла, мы так не договаривались". Но в итоге мы все же остались с ним наедине. Баранов вышел. И он мне говорит: "Мы не дети, давай все по-честному. Предлагаю: будешь моей любовницей, куплю машину, квартиры, клипы, все что хочешь". Я говорю: "Нет, до свидания, все понятно. Мне сказали, что вы безвозмездно хотите спонсировать клип, зачем я теряю время свое". И все, я развернулась и ушла. Он мне названивал пару-тройку раз», — поделилась Салтыкова.

Певица подчеркнула, что никогда не позволяла себе опускаться до таких отношений.

«Со мной был разговор короткий, что мне скрывать. Я всегда была уверена в себе. Такой дешевый вариант — это вообще не про меня», — заключила она.

Шоу-бизнес,Владимир Баранов,Ирина Салтыкова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители