Салтыкова рассказала о непристойных предложениях олигархов

Ирина Салтыкова в интервью Youtube-каналу «Алена, блин» рассказала о непристойных предложениях олигархов. По словам певицы, она не приняла ни одного.
«У меня, естественно, ничего подобного и быть не могло. Все догадывались, как я могу ответить в таких случаях. Но у других действительно было. Это я наблюдала», — сказала Салтыкова.
И все же непристойные предложения певицу стороной не обошли.
Один известный олигарх хотел спонсировать клип Салтыковой, но передал он свое предложение ей через поэта-песенника Владимира Баранова. Обговорить нюансы певица должна была с мужчиной при личной встрече, на которую она все же решила пойти. Но с условием, что с ней пойдет Баранов.
«Заходим в кабинет и он сразу попросил Вову выйти. А я говорю: "Я вместе с ним пошла, мы так не договаривались". Но в итоге мы все же остались с ним наедине. Баранов вышел. И он мне говорит: "Мы не дети, давай все по-честному. Предлагаю: будешь моей любовницей, куплю машину, квартиры, клипы, все что хочешь". Я говорю: "Нет, до свидания, все понятно. Мне сказали, что вы безвозмездно хотите спонсировать клип, зачем я теряю время свое". И все, я развернулась и ушла. Он мне названивал пару-тройку раз», — поделилась Салтыкова.
Певица подчеркнула, что никогда не позволяла себе опускаться до таких отношений.
«Со мной был разговор короткий, что мне скрывать. Я всегда была уверена в себе. Такой дешевый вариант — это вообще не про меня», — заключила она.