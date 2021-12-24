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1 час назад

Нокаутировавший Джигурду блогер согласился на реванш

Блогер Александр Шпак сообщил, что согласен на бой-реванш с артистом Никитой Джигурдой, которого он нокаутировал во фрик-поединке. Об этом он заявил News.ru.

Нокаутировавший Джигурду блогер согласился на реванш
Фото: InstagramInstagram

«Если Никита захочет реванш, то реваншу быть, если считает, что в этот день боги были не на его стороне, и рефери остановил бой слишком рано», — рассказал блогер-бодибилдер.

Шпак подчеркнул, что между ними нет вражды, и заявил, что возможный поединок будет «хорошей, доброй рубкой».

23 декабря Джигурда и Шпак сошлись в схватке, которая проходила под эгидой промоушена «Наше дело» по правилам бокса. Во фрик-поединке 60-летний артист проиграл блогеру нокаутом во втором раунде.

Шпак прервал победную серию Джигурды, которая насчитывала два поединка. Сперва артист выиграл у депутата Виталия Милонова. Затем он отправил в нокаут журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили.

Шоу-бизнес,Виталий Милонов,Никита Джигурда,
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