Раскрыты подробности об имуществе Лепса после развода

Российскому певцу Григорию Лепсу после развода с балериной Анной Шаплыковой принадлежит имущество общей стоимостью более 800 миллионов рублей. Однако оказалось, что он до сих пор прописан в квартире бывшей жены. Подробности об имуществе артиста раскрыла газета «Комсомольская правда».

Во владении Лепса до сих пор находятся два особняка стоимостью около 600 миллионов рублей в подмосковном поселке «Третья Охота». Дома расположены на одном участке площадью 40 соток и стилизованы под буддийские пагоды в память о периоде жизни в Таиланде.

В одном из зданий с 2015 года живет семья певца, а другое он оборудовал под продюсерский центр. В жилом доме три этажа, 17 спален, множество ванных комнат и отдельное помещение для хранения старинных икон, где поддерживается особый температурный режим. В соседней постройке находится студия звукозаписи, танцевальные классы, столовая, тренажерный зал, реставрационная мастерская и гостевые комнаты — в одну из них переехал Лепс после развода с супругой.

Помимо двух особняков в Подмосковье, у артиста есть две квартиры в центре Москвы, земельный участок в Тверской области и шесть дорогих автомобилей. Тем не менее певец до сих пор прописан в квартире Анны Шаплыковой, которую он переписал на нее, будучи в браке.

Вместе с детьми с 2007 по 2015 год они жили в элитном комплексе River House в Хамовниках — сейчас подобная недвижимость в этом доме стоит от 300 миллионов рублей. Помимо 300-метровой квартиры после развода у бывшей супруги Лепса остались парковочные места на Савинской набережной, три роскошных автомобиля и ювелирный дом GL Jewelry. Из трех детей артиста личное имущество перешло только старшей дочери Еве. 19-летней девушке принадлежат две квартиры в Олимпийской деревне на западе Москвы и автомобиль Mercedes-Benz.