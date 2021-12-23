Галкин рассказал о давнем конфликте между Моисеевым и Пугачевой

Юморист Максим Галкин поделился воспоминаниями об инциденте, который в прошлом произошел между его женой Аллой Пугачевой и певцом Борисом Моисеевым. По его словам, артист тогда изрядно разозлил Примадонну.

Фото: Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Случай, которым поделился Галкин, произошел во время съемок программы «Рождественские встречи». Тогда певица предложила артисту исполнить серьезную композицию вместо его привычного репертуара. Моисеев же пригласил танцора, который должен спуститься по канату и продемонстрировать мускулы.

Однако Примадонне не понравилось такое сопровождение номера. Она отправила танцора к Светлане Лободе. Во время выступления певицы с потолка действительно спустили канат, однако артист так и не появился. Эта выходка привела Пугачеву в ярость.

«Я услышал, Алла, как буря несется, крича: "Где он? Ему сейчас не поздоровится!". Борису было не до шуток, по этой причине он захотел спрятаться за артистами», — вспомнил Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!».