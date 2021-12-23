В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Галкин рассказал о давнем конфликте между Моисеевым и Пугачевой

Юморист Максим Галкин поделился воспоминаниями об инциденте, который в прошлом произошел между его женой Аллой Пугачевой и певцом Борисом Моисеевым. По его словам, артист тогда изрядно разозлил Примадонну.

Галкин рассказал о давнем конфликте между Моисеевым и Пугачевой
Фото: Агентство городских новостей Москва / Андрей ЛюбимовАгентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Случай, которым поделился Галкин, произошел во время съемок программы «Рождественские встречи». Тогда певица предложила артисту исполнить серьезную композицию вместо его привычного репертуара. Моисеев же пригласил танцора, который должен спуститься по канату и продемонстрировать мускулы.

Однако Примадонне не понравилось такое сопровождение номера. Она отправила танцора к Светлане Лободе. Во время выступления певицы с потолка действительно спустили канат, однако артист так и не появился. Эта выходка привела Пугачеву в ярость.

«Я услышал, Алла, как буря несется, крича: "Где он? Ему сейчас не поздоровится!". Борису было не до шуток, по этой причине он захотел спрятаться за артистами», — вспомнил Галкин в YouTube-шоу «Я себя знаю!».

Эту ситуацию прокомментировал и сам Борис Моисеев. Исполнитель признался, что никогда не стал бы намеренно злить примадонну российской эстрады, сообщает портал «Актуальные новости».

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,Максим Галкин,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители