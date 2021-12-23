Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему закусывала губу на Большой пресс-конференции президента России. Видео с комментарием девушки публикует Telegram-канал SHOT.

«Я просто плохо видела, и, может быть, это губы засохли под маской. <…> Не ищите во всем подвоха», - ответила артистка журналистам.

Сама актриса в ходе конференции также задавала вопросы главе государства. Она спросила Путина об образовании в социальных сетях.

Артистка, которая представляет российскую социальную сеть «Яппи», задумывавшуюся как аналог TikTok, поинтересовалась мнением президента о взаимодействии молодежи на таких площадках, а также выразила обеспокоенность тем, не деградирует ли подрастающее поколение на таких площадках.

«Дети всегда умнее своих родителей. Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, основано на играх», — ответил российский лидер.

Он отметил, что важно, чтобы молодые люди «не заболевали интернетом».

«Чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы занимались спортом, чтобы музеи посещали», — заявил Владимир Путин.