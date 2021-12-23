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17 минут назад

Галкин рассказал о неудавшемся фокусе с распиливанием Юдашкина

Телеведущий и пародист Максим Галкин рассказал о неудавшемся фокусе с распиливанием Валентина Юдашкина, который они с Михаилом Задорновым показывали на сольном концерте Галкина в Большом Кремлевском дворце в 2003 году.

Галкин рассказал о неудавшемся фокусе с распиливанием Юдашкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Youtube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!» Галкин сообщил, что он почти не попадает в ситуации, за которые ему было бы стыдно. Зная о том, что на шоу придется поделиться «стыдной» историей, он обратился за помощью к супруге Алле Пугачевой, которая и посоветовала ему рассказать о распиливании Юдашкина.

По словам Галкина, перед сольными концертами в 2003 году он брал уроки у иллюзионистов, чтобы показать несколько фокусов на сцене. Одним из них был фокус с распиливанием человека из зала, где Галкину ассистировал Михаил Задорнов.

Выбор пал на Валентина Юдашкина, который сидел в первом ряду и согласился участвовать в номере.

Юдашкин поднялся на сцену, лег на стол, но фокус пошел не по плану.

«Неудобства начались, когда я положил Валю на стол, потому что это вообще странная картинка: ну, представь себе, стол, и в кадре ноги, головы не видно», - рассказал юморист.

По его словам, потом они с Задорновым не могли закрепить на Юдашкине реквизит, а когда начали его пилить, пила застряла. Раздвинуть стол с недопиленным модельером им также не удалось, поэтому они решили отвезти его за кулисы.

«Представляешь, бредятина: человек пришел на концерт, ты его вызвал, положил у всех на виду на стол, сказал, что все будет прекрасно, начал его пилить, ты увозишь его не в зал, а куда-то за кулисы…», - поделился Галкин.

Кроме того, стол, который без Юдашкина спокойно проходил через декорации, с лежащим на нем модельером застрял и не хотел уезжать за кулисы.

Шоу-бизнес,Азамат Мусагалиев,Валентин Юдашкин,Максим Галкин,Алла Пугачева,Михаил Задорнов,
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