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37 минут назад

Кудрявцева пожаловалась на проблемы с памятью после COVID-19

Телеведущая Лера Кудрявцева на рождественском концерте Григория Лепса в «Крокус Сити Холле» пожаловалась на проблемы с памятью. Здоровье у звезды пошатнулось после COVID-19, передает «Комсомольская правда».

Кудрявцева пожаловалась на проблемы с памятью после COVID-19
Фото: InstagramInstagram

«Через два-три месяца после перенесенного коронавируса у меня "накрылась" нервная система. Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — рассказала журналистам Кудрявцева.

Невролог Сергей Длин уверен, что память у телеведущей восстановится. Поспособствовать этому, по его словам, Кудрявцева может отрегулировав режим сна до минимум семи часов в сутки, исключив из питания жирную пищу и наоборот увеличив употребление овощей, фруктов, мяса, рыбы и зелени.

«Очень важно, чтобы у Леры были мышцы прокачены и доставляли в кровь питательные вещества. Также хорошо помогают капельницы с озоном, они успокаивают воспалительные процессы в организме», — подытожил Длин.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Лера Кудрявцева,Комсомольская правда,
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