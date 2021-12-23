Кудрявцева пожаловалась на проблемы с памятью после COVID-19

Телеведущая Лера Кудрявцева на рождественском концерте Григория Лепса в «Крокус Сити Холле» пожаловалась на проблемы с памятью. Здоровье у звезды пошатнулось после COVID-19, передает «Комсомольская правда».
«Через два-три месяца после перенесенного коронавируса у меня "накрылась" нервная система. Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — рассказала журналистам Кудрявцева.
Невролог Сергей Длин уверен, что память у телеведущей восстановится. Поспособствовать этому, по его словам, Кудрявцева может отрегулировав режим сна до минимум семи часов в сутки, исключив из питания жирную пищу и наоборот увеличив употребление овощей, фруктов, мяса, рыбы и зелени.
«Очень важно, чтобы у Леры были мышцы прокачены и доставляли в кровь питательные вещества. Также хорошо помогают капельницы с озоном, они успокаивают воспалительные процессы в организме», — подытожил Длин.