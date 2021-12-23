Кудрявцева пожаловалась на проблемы с памятью после COVID-19

«Через два-три месяца после перенесенного коронавируса у меня "накрылась" нервная система. Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — рассказала журналистам Кудрявцева.