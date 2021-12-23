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10 минут назад

Журналисты сочли странным поведение Волочковой в суде

Журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Как сообщает «МК», во время общения своего адвоката с представителями прессы по иску артистки к Большому театру прима смеялась, безуспешно пытаясь скрыть приступы смеха.

Журналисты сочли странным поведение Волочковой в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно видеозаписи, в то время как юрист отвечал на вопросы журналистов о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Постепенно от негромких смешков она перешла к истеричному громкому хохоту. Адвокат же показал свой профессионализм и не обратил внимание на смех Волочковой, продолжая общаться в официальном тоне.

Напомним, что Волочкова подала в суд на Большой театр и потребовала от него компенсации за причиненный моральный вред в размере 200 млн рублей. По словам защитника балерины, она не получила право на досрочную пенсию и эти нарушения подтвердила Тверская межрайонная прокуратура.

Шоу-бизнес,Видео,Генпрокуратура РФ,
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