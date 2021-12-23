Журналисты сочли странным поведение Волочковой в суде

Журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Как сообщает «МК», во время общения своего адвоката с представителями прессы по иску артистки к Большому театру прима смеялась, безуспешно пытаясь скрыть приступы смеха.

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Согласно видеозаписи, в то время как юрист отвечал на вопросы журналистов о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Постепенно от негромких смешков она перешла к истеричному громкому хохоту. Адвокат же показал свой профессионализм и не обратил внимание на смех Волочковой, продолжая общаться в официальном тоне.