Журналисты сочли странным поведение Волочковой в суде

Журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Как сообщает «МК», во время общения своего адвоката с представителями прессы по иску артистки к Большому театру прима смеялась, безуспешно пытаясь скрыть приступы смеха.
Согласно видеозаписи, в то время как юрист отвечал на вопросы журналистов о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Постепенно от негромких смешков она перешла к истеричному громкому хохоту. Адвокат же показал свой профессионализм и не обратил внимание на смех Волочковой, продолжая общаться в официальном тоне.
Напомним, что Волочкова подала в суд на Большой театр и потребовала от него компенсации за причиненный моральный вред в размере 200 млн рублей. По словам защитника балерины, она не получила право на досрочную пенсию и эти нарушения подтвердила Тверская межрайонная прокуратура.