В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
38 минут назад

Бритни Спирс выпустит первую после избавления от опеки отца песню

Певица Бритни Спирс в Instagram анонсировала выход первой после избавления от многолетней опеки отца песни. Она опубликовала пост, в котором заявила, что ее семья не справилась с тем, чтобы поддержать ее в трудный период.

Бритни Спирс выпустит первую после избавления от опеки отца песню
Фото: David Duprey/APDavid Duprey/AP

"После того, что моя семья сделала со мной три года назад я поняла, что мне нужно самой себе быть группой поддержки", - написала она, подчеркнув, что никогда не забудет того, как с ней обошлись.

Спирс, скорее всего, имеет в виду решение семьи поместить ее в реабилитационный центр в 2019 году. Это произошло, когда Спирс готовилась к серии концертов в Лас-Вегасе. Кроме того, она пообещала выпустить новую композицию.

"Тссс! Работаю над новой песней. Я вам еще покажу!" - написала она.

13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс над знаменитостью, которая длилась 13 лет. Звезда утверждала, что Джейми Спирс ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.

Ранее Мэрайя Кэри рассказала, как поддержала Спирс в трудные времена.

Шоу-бизнес,Джейми Спирс,Мэрайя Кэри,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители