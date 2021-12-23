Бритни Спирс выпустит первую после избавления от опеки отца песню

Певица Бритни Спирс в Instagram анонсировала выход первой после избавления от многолетней опеки отца песни. Она опубликовала пост, в котором заявила, что ее семья не справилась с тем, чтобы поддержать ее в трудный период.
"После того, что моя семья сделала со мной три года назад я поняла, что мне нужно самой себе быть группой поддержки", - написала она, подчеркнув, что никогда не забудет того, как с ней обошлись.
Спирс, скорее всего, имеет в виду решение семьи поместить ее в реабилитационный центр в 2019 году. Это произошло, когда Спирс готовилась к серии концертов в Лас-Вегасе. Кроме того, она пообещала выпустить новую композицию.
"Тссс! Работаю над новой песней. Я вам еще покажу!" - написала она.
13 ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опеку отца Спирс над знаменитостью, которая длилась 13 лет. Звезда утверждала, что Джейми Спирс ограничивал ее круг общения, заставлял работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволял забеременеть.
Ранее Мэрайя Кэри рассказала, как поддержала Спирс в трудные времена.