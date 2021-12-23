У Кудрявцевой возникли проблемы после COVID-19

"Кудрявцевой я бы посоветовал исключить жирную пищу, поскольку она будет давать нагрузку на желудочный тракт. Надо включить больше овощей, фруктов, мяса, рыбу. И зелень, чтобы она как абсорбент выводила токсины из организма", - сказал он, порекомендовав также физические упражнения и капельницы с озоном.