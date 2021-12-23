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14 минут назад

Кудрявцевой порекомендовали капельницы из-за проблем с памятью после COVID-19

Телеведущая Лера Кудрявцева на рождественском концерте Григория Лепса в "Крокус Сити Холле" пожаловалась на проблемы с памятью. Трудности у 50-летней звезды начались через 2-3 месяца после перенесенного коронавируса.

У Кудрявцевой возникли проблемы после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нервная система у меня "накрылась". Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь", - цитирует Кудрявцеву kp.ru.

Врачи обещают, что память к Кудрявцевой вернется. Как сказал в беседе с изданием невролог, врач высшей категории Сергей Длин звезде надо отрегулировать режим сна и отдыхать, как минимум, 7 часов в сутки. Тогда организм будет успешно вырабатывать мелатонин, гормон роста, стимулирующий процессы регенерации.

"Кудрявцевой я бы посоветовал исключить жирную пищу, поскольку она будет давать нагрузку на желудочный тракт. Надо включить больше овощей, фруктов, мяса, рыбу. И зелень, чтобы она как абсорбент выводила токсины из организма", - сказал он, порекомендовав также физические упражнения и капельницы с озоном.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева оправдалась за судейство на "Суперстаре".

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,Лера Кудрявцева,Комсомольская правда,
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