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58 минут назад

«Стыдно за Наташу»: почему Ветлицкая отказалась выступать перед Путиным

Продюсер Виктор Юдин заявил, что певица Наталья Ветлицкая отказывалась выступать перед президентом Владимиром Путиным не «по политическим соображениям», а из-за сложностей с появлением сцене. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Почему Ветлицкая отказалась выступать перед Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Еще до ее переезда в Испанию Государственный Кремлевский дворец добивался, чтобы она спела у Владимира Владимировича на Валдае. Наташа упорно отказывалась. Но вовсе не по каким-то политическим соображениям. Просто она тогда редко выходила на сцену», - заявил продюсер.

По его словам, певице было сложно петь целое отделение - 45 минут - и каждое выступление «давалось ей с дрожью». В итоге Юдин все же убедил ее выступить на концерте, организованном Кремлевским дворцом, но она якобы «начала выбивать деньги на стилиста и еще на какие-то нужды», а затем отказалась участвовать в прогоне концерта.

«Пришлось просить Колю Баскова пройти за нее номер. Остальные артисты тоже устали. <…> Пока шел досмотр, пока всех расселили, было уже 3 или 4 часа ночи. Тем не менее все присутствовали на этом прогоне. Мне было, конечно, стыдно за Наташу», - заявил продюсер.

Юдин отметил, что президент подарил Ветлицкой серьги, но она «вся обплевалась и начала в своих постах в Интернете писать сказки».

Ветлицкая решила покинуть сцену после рождения дочери в 2004 году. В последние годы она жила в небольшом испанском городе Дения. В 2019-м ее возвращение на сцену анонсировал глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Шоу-бизнес,Наталья Ветлицкая,Евгений Финкельштейн,Владимир Путин,
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