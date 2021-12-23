Почему Ветлицкая отказалась выступать перед Путиным

Продюсер Виктор Юдин заявил, что певица Наталья Ветлицкая отказывалась выступать перед президентом Владимиром Путиным не «по политическим соображениям», а из-за сложностей с появлением сцене. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

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«Еще до ее переезда в Испанию Государственный Кремлевский дворец добивался, чтобы она спела у Владимира Владимировича на Валдае. Наташа упорно отказывалась. Но вовсе не по каким-то политическим соображениям. Просто она тогда редко выходила на сцену», - заявил продюсер.

По его словам, певице было сложно петь целое отделение - 45 минут - и каждое выступление «давалось ей с дрожью». В итоге Юдин все же убедил ее выступить на концерте, организованном Кремлевским дворцом, но она якобы «начала выбивать деньги на стилиста и еще на какие-то нужды», а затем отказалась участвовать в прогоне концерта.

«Пришлось просить Колю Баскова пройти за нее номер. Остальные артисты тоже устали. <…> Пока шел досмотр, пока всех расселили, было уже 3 или 4 часа ночи. Тем не менее все присутствовали на этом прогоне. Мне было, конечно, стыдно за Наташу», - заявил продюсер.

Юдин отметил, что президент подарил Ветлицкой серьги, но она «вся обплевалась и начала в своих постах в Интернете писать сказки».