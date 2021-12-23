"Я специально в красном". Путин не узнал Собчак

Президент России Владимир Путин не сразу узнал журналистку Ксению Собчак , которая задала вопрос на ежегодной пресс-конференции главы государства. Он попросил передать ей микрофон.

"Дайте девочке... Представьтесь, пожалуйста", - попросил глава государства. "Ксения Собчак, "Осторожно, новости", - представилась телеведущая. "Ксюша, не видно тебя!" - объяснил ситуацию Путин. "Я специально в красном", - сделала ремарку Собчак.

Собчак напомнила о снятии главы ФСИН после скандала с публикацией видео с пытками в российских тюрьмах. Она спросила, согласен ли президент, что пытки в российских тюрьмах носят системный характер. Путин обратил внимание на то, что пытки в тюрьмах - это проблема не только России.