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1 час назад

Путин не узнал Собчак на большой пресс-конференции

Президент России Владимир Путин не сразу узнал журналистку Ксению Собчак, которая задала вопрос на ежегодной пресс-конференции главы государства. Он попросил передать ей микрофон.

"Я специально в красном". Путин не узнал Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дайте девочке... Представьтесь, пожалуйста", - попросил глава государства. "Ксения Собчак, "Осторожно, новости", - представилась телеведущая. "Ксюша, не видно тебя!" - объяснил ситуацию Путин. "Я специально в красном", - сделала ремарку Собчак.

Собчак напомнила о снятии главы ФСИН после скандала с публикацией видео с пытками в российских тюрьмах. Она спросила, согласен ли президент, что пытки в российских тюрьмах носят системный характер. Путин обратил внимание на то, что пытки в тюрьмах - это проблема не только России.

"Надо спокойненько с этим работать, и опираться на добросовестное, полноценное расследование тех преступлений, которые были совершены", — ответил он.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Владимир Путин,ФСИН,
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