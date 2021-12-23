Тарасов и Костенко отписались друг от друга в Instagram после скандала с Бузовой

"Если вам плохо и с вами нет близкого человека, то это значит лишь одно - ему жалко на вас свое время. Это значит, что он далеко не близкий человек. Поверьте, абсолютно любой может быть с бесконечно позитивными людьми, но и у них заканчивается зарядка", - пожаловалась она.