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19 минут назад

Тарасов и Костенко отписались друг от друга в Instagram после скандала с Бузовой

Подписчики жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко в комментариях под постом девушки обратили внимание на то, что супруги отписались друг от друга в Instagram. На фоне недавнего скандала с телеведущей и бывшей женой спортсмена Ольгой Бузовой, Костенко написала пост, в котором затронула проблему поддержки в отношениях.

Тарасов и Костенко отписались друг от друга в Instagram после скандала с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если вам плохо и с вами нет близкого человека, то это значит лишь одно - ему жалко на вас свое время. Это значит, что он далеко не близкий человек. Поверьте, абсолютно любой может быть с бесконечно позитивными людьми, но и у них заканчивается зарядка", - пожаловалась она.

Многие подписчики связали такое настроение Костенко с послеродовой депрессией, другие назвали ситуацию "дешевым хайпом". Однако были и те, кто предположил, что на подобные рассуждения девушку навела ситуация с Бузовой и присутствием ее мужа в клипе певицы Margo (Марго Овсянникова).

"Это из-за того что Дмитрий пошел на мероприятие с Марго? И их клипа?" - предположила фанатка.

Ольга Бузова на вручении премии Fashion TV со сцены публично обратилась к Тарасову и заявила, что тот до сих пор жалеет об их разрыве. "Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее [потерять]", — сказала Бузова. Ранее Margo поддержала Тарасова после публичной нападки Бузовой.

Шоу-бизнес,Марго Овсянникова,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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