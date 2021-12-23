В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
43 минуты назад

Раскрыта причина выбора Собчак красного костюма на пресс-конференцию Путина

Журналисты раскрыли причину, по которой телеведущая Ксения Собчак выбрала яркий наряд на 17-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Пост появился в Telegram-канале телеканала РЕН-ТВ.

Раскрыта причина выбора Собчак красного костюма на пресс-конференцию Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость посетила мероприятие в красном костюме, который состоит из брюк, облегающего топа с корсетным верхом и пиджака. Отмечается, что помимо Собчак одежду упомянутого цвета выбрали и другие представительницы средств массовой информации.

Авторы Telegram-канала заявили, что яркие наряды увеличивают шансы получить возможность задать вопрос главе государства.

Ежегодное мероприятие с участием президента России началось в 12:00 по московскому времени. В нынешнем году пресс-конференция проходит в очном формате. Всего на ней присутствует 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно пригласил Кремль.

Ранее появилась информация о том, что журналисты из регионов съехались на пресс-конференцию Путина в народных костюмах. Папарацци запечатлели репортеров, которые прибыли из разных регионов России, чтобы задать вопрос главе государства, в народной одежде, а также различных аксессуарах и головных уборах, символизирующих их родину.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители