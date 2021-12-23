Раскрыта причина выбора Собчак красного костюма на пресс-конференцию Путина

Журналисты раскрыли причину, по которой телеведущая Ксения Собчак выбрала яркий наряд на 17-ю пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Пост появился в Telegram-канале телеканала РЕН-ТВ.

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Знаменитость посетила мероприятие в красном костюме, который состоит из брюк, облегающего топа с корсетным верхом и пиджака. Отмечается, что помимо Собчак одежду упомянутого цвета выбрали и другие представительницы средств массовой информации.

Авторы Telegram-канала заявили, что яркие наряды увеличивают шансы получить возможность задать вопрос главе государства.

Ежегодное мероприятие с участием президента России началось в 12:00 по московскому времени. В нынешнем году пресс-конференция проходит в очном формате. Всего на ней присутствует 507 сотрудников СМИ. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно пригласил Кремль.