Басков «выстрелил» в президента Латвии из бутылки водки

Телеведущий и юморист Максим Галкин на YouTube-шоу «Я себя знаю» вспомнил, как певец Николай Басков опоздал на фуршет к экс-президенту Латвии Валдису Затлерсу. Музыкант принес с собой подарок: бутылку водки в форме советской боеголовки с банкой огурцов внутри.

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«Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой. То есть такой защитного цвета болид, фауст-патрон, тут такая красная звезда, тут написано что-то типа Рособоронэкспорт», — рассказал Галкин.

Он уточнил, что по всей видимости такой подарок передаривали очень много раз. По словам юмориста, из-за этого у бутылки водки расшаталась верхняя крышка, под которой находилась банка с солеными огурцами. Чтобы впечатлить президента своим подарком, Басков положил «боеголовку» на плечо, однако в этот момент банка огурцов выпала из бутылки и разбилась о подлокотник стула президента.

После такого казуса Басков сел на стул и начал становится пунцовым. Во-первых, поясняет Галкин, музыканту было стыдно, а во-вторых — очень смешно. В итоге присутствовавший при этом певец Лев Лещенко предложил выпить водки, к которой жена Затлерса принесла домашние соленые огурцы.