В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Бородина подарила на 6-летие дочери последний iPhone

Российская телеведущая Ксения Бородина преподнесла в подарок шестилетней дочери Теоне iPhone последней модели. Фото и видео со дня рождения девочки публиковала в социальных сетях сама Бородина.

Бородина подарила дочери последний iPhone
Фото: InstagramInstagram

Младшей дочери Бородиной исполнилось шесть лет. Для нее организовали детский праздник: пригласили аниматоров и украсили дом.

«Теона в восторге. Я сама радуюсь как ребенок, когда такое вижу. Мне так жаль, что в нашем детстве такого не было, когда к тебе приезжает целый сказочный грузовик с волшебными персонажами», — заявила телеведущая в Instagram.

Также сообщается, что после праздника девочка уехала на встречу с отцом. Накануне он пообещал дочери, что в свой день рождения она сможет прийти в «Детский мир» и выбрать себе все, что понравится. Бизнесмен сдержал обещание – из магазина Теона вышла с двумя большими пакетами.

Бородина похвасталась новогодним подарком за 1,5 миллиона рублей

Ранее Бородина похвасталась перед подписчиками ювелирным украшением стоимостью 1,5 млн рублей. В сторис она продемонстрировала поклонникам золотые серьги с крупными изумрудами, обрамленными бриллиантами от ювелирного бренда Esfir Jewellery Atelier, которые телеведущая получила в качестве подарка на Новый год.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители