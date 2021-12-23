Бородина подарила дочери последний iPhone

Российская телеведущая Ксения Бородина преподнесла в подарок шестилетней дочери Теоне iPhone последней модели. Фото и видео со дня рождения девочки публиковала в социальных сетях сама Бородина.

Фото: Instagram Instagram

Младшей дочери Бородиной исполнилось шесть лет. Для нее организовали детский праздник: пригласили аниматоров и украсили дом.

«Теона в восторге. Я сама радуюсь как ребенок, когда такое вижу. Мне так жаль, что в нашем детстве такого не было, когда к тебе приезжает целый сказочный грузовик с волшебными персонажами», — заявила телеведущая в Instagram.

Также сообщается, что после праздника девочка уехала на встречу с отцом. Накануне он пообещал дочери, что в свой день рождения она сможет прийти в «Детский мир» и выбрать себе все, что понравится. Бизнесмен сдержал обещание – из магазина Теона вышла с двумя большими пакетами.