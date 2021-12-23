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15 минут назад

Журналисты заметили странное поведение Волочковой в московском суде

Журналисты отметили странное поведение балерины Анастасии Волочковой в московском суде. Заслуженная артистка России и актриса веселилась и хохотала, тщетно пытаясь сдержать приступы смеха, на фоне речи своего адвоката по иску артистки к Большому театру. Видеозапись неоднозначной реакции примы опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

В то время как юрист беседовал с журналистами в здании Тверского суда в Москве о необоснованности доводов, представленных суду ответчиком, Волочкова вдруг засмеялась. Женщина не смогла сдержать смех и от тихого хихиканья он перешел к истерически громкому хохоту. Адвокату при этом удалось сохранить официальный тон разговора, он не обращал внимания на эмоции примы.

Ранее стало известно, что Волочкова судится с Большим театром и требует от него компенсации за причиненный моральный вред в размере 200 миллионов рублей. Адвокат танцовщицы рассказал, что прокуратура подтвердила нарушения трудовых отношений.

Шоу-бизнес,Видео,Генпрокуратура РФ,
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