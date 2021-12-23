Хлебниковой сделали операцию

Певица Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Певицу ожидают еще несколько оперативных хирургических вмешательств. Ей предстоит пройти реабилитацию и длительное восстановление. Новогоднюю ночь артистка проведет в больнице.

Накануне стало известно, что 56-летняя артистка восстанавливается. Она уже разговаривает и реагирует на внешние факторы. Однако, согласно прогнозам врачей, Хлебникову ждет долгий путь, прежде чем она пойдет на поправку.

Отмечается, что к певице стали ненадолго пускать родных.

Ранее певица записала аудиосообщение для своих поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку. Она также поблагодарила друзей и подписчиков за слова поддержки.

"Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает", - заявила артистка.