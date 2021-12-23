Хлебниковой сделали операцию

Певица Марине Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Певицу ожидают еще несколько оперативных хирургических вмешательств. Ей предстоит пройти реабилитацию и длительное восстановление. Новогоднюю ночь артистка проведет в больнице.
Накануне стало известно, что 56-летняя артистка восстанавливается. Она уже разговаривает и реагирует на внешние факторы. Однако, согласно прогнозам врачей, Хлебникову ждет долгий путь, прежде чем она пойдет на поправку.
Отмечается, что к певице стали ненадолго пускать родных.
Ранее певица записала аудиосообщение для своих поклонников, в котором рассказала, что сохраняет позитивный настрой и идет на поправку. Она также поблагодарила друзей и подписчиков за слова поддержки.
"Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает", - заявила артистка.
Напомним, пожар в квартире 56-летней Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве случился 18 ноября. В крови артистки были найдены следы алкоголя. По предварительным данным, она вернулась с гастролей, выпила, легла в постель и закурила, что и привело к возгоранию. Певица потеряла сознание, ее вытащили из горящего помещения спасатели. Хлебникова получила ожоги 20% тела, пострадали лицо, грудь и ноги.