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18 минут назад

Янковский и Пожарская сыграли тайную свадьбу

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская пришли вместе на премьеру фильма «Чемпион мира». На мероприятии пара появилась с обручальными кольцами на пальцах.

Иван Янковский тайно женился на Диане Пожарской
Фото: Федеральное агентство новостей / instagram.com/ dianapozharskaya/Ekaterina Tsvetkova/Global Look PressФедеральное агентство новостей / instagram.com/ dianapozharskaya/Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

До этого Янковский и Пожарская не делали официальных заявлений о своей свадьбе, хотя поклонники очень долго ждали этой новости. Роман между артистами завязался на съемках фильма «Чемпион мира».

Именно премьеру этой картины пара выбрала, чтобы наконец сообщить об официальном статусе супругов. Оказалось, что артисты сыграли тайную свадьбу. На мероприятии влюбленные не скрывали свои обручальные кольца. Фотографии предоставило издание kp.ru.

Иван Янковский и Диана Пожарская сначала скрывали свои отношения и даже опровергали слухи о романе. Потом пара долгое время не сообщала поклонникам о беременности актрисы. Подробностями личной жизни актеры не делятся.

До брака с Янковским Пожарская уже была замужем. Супругом актрисы являлся режиссер Артем Аксененко, который был старше ее на девять лет.

Шоу-бизнес,Диана Пожарская,Артем Аксененко,Иван Янковский,Комсомольская правда,
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