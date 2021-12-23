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1 час назад

Лепс обматерил поклонницу на концерте

Певец Григорий Лепс обматерил поклонницу со сцены во время своего выступления на концерте Эмина Агаларова. Как сообщает «Дни.ру», исполнитель по традиции отмечал свой день рождения сольным концертом, на который пригласил выступить друзей артистов.

Лепс обматерил поклонницу на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе мероприятия на сцену вышли Лепс и Юрий Антонов, которые спели дуэтом песню «Любимая». Однако в ходе их выступления на сцену полезла изрядно выпившая фанатка, которая потянула руки к автору хита «Я уеду жить в Лондон». Певцу это не понравилось.

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«Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери ***** руки! Я серьезно говорю!» — кричал музыкант, пока на фоне продолжала звучать фонограмма.

Отметим, что последние дни для Лепса выдались крайне тяжелыми — 20 декабря он развелся со своей супругой Анной Шаплыковой. Вероятно, его поведение связано с сложным эмоциональным состоянием после разрыва.

Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Юрий Антонов,
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