Лепс обматерил поклонницу на концерте

Певец Григорий Лепс обматерил поклонницу со сцены во время своего выступления на концерте Эмина Агаларова. Как сообщает «Дни.ру», исполнитель по традиции отмечал свой день рождения сольным концертом, на который пригласил выступить друзей артистов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе мероприятия на сцену вышли Лепс и Юрий Антонов, которые спели дуэтом песню «Любимая». Однако в ходе их выступления на сцену полезла изрядно выпившая фанатка, которая потянула руки к автору хита «Я уеду жить в Лондон». Певцу это не понравилось.

«Гражданочка! Я тебе… Руки убери! Убери ***** руки! Я серьезно говорю!» — кричал музыкант, пока на фоне продолжала звучать фонограмма.