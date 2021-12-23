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21 минуту назад

Стал известен самый дорогой артист России на Новый год

Стало известно, кого из российских звезд дороже всего пригласить на новогодний корпоратив. Имя артиста озвучил концертный директор Юрий Борисов на передаче "Светская хроника" на "Пятом канале". В прошлом году из-за пандемии коронавируса подобные мероприятия были отмены. Артисты жаловались, что остались без работы.

Названы самые дорогие артисты России на Новый год
Фото: ТАССТАСС

В этом году празднества с соблюдением эпидемиологических норм разрешены. В Сети появились актуальные гонорары артистов за выступление на корпоративе. Самый дорогим коллективом является группа "Ленинград".

Ее участие в новогоднем корпоративе будет стоит 15 млн рублей. Григорий Лепс обойдется в 12 млн рублей, Алла Пугачева – в 10 млн, а Филипп Киркоров – в 8 млн. Но вот по мнению Борисова самый дорогой отечественный артист - это Андрей Губин. Он пояснил, что певец не выступает уже много лет, а его состоятельные фанаты готовы заплатить любые деньги, чтобы он им спел.

Ранее экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс в новом клипе "Корпоратив" высмеяла культуру празднования Нового года в российских офисах.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Андрей Губин,Григорий Лепс,Юрий Борисов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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