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19 минут назад

Шнуров рассказал, какой вопрос собирался задать Путину

Генпродюсер RTVI 23 декабря был на ежегодной пресс-конференции с Владимиром Путиным. Сергей Шнуров подготовил вопрос, но задать его не успел. Мы решили поделиться важной темой, которую Сергей хотел обсудить с президентом.

Шнуров рассказал, какой вопрос собирался задать Путину
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Вся страна знает про нравы в российских зонах. Много лет ни одна власть не может решить эту проблему. Что если секрет в том, чтобы меньше людей сажать? Тюрьма ведь не исправляет, а калечит.

К примеру, за наркотики сидит примерно каждый седьмой человек, и многие из них — потребители, «закладчики» — обычные студенты, молодежь, а вовсе не наркобароны, в интернете написал глупость, в магазине что-то стащил.

Вы свое правление начинали с широкой амнистии. Тогда за 1990-е в тюрьмах накопилось много людей. Сейчас меньше, но по-прежнему хватает. После амнистии и рейтинг у вас рос, и уровень преступности только снижался. Может, повторить?

Большая пресс-конференция президента прошла в 17-й раз. В 2021 году местом ее проведения организаторы выбрали московский Манеж. На мероприятие были приглашены более 500 журналистов российских и иностранных СМИ. Число участников пресс-конференции решили ограничить из-за пандемии коронавируса.

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,Владимир Путин,
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