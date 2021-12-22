Дана Борисова легла под нож хирурга

Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что скорректировала живот с помощью пластической операции.
«Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете, можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы сами к пластике?», - написала телеведущая.
Она опубликовала фотографии до и после, а также фото хирурга, который делал операцию.
Подписчики поддержали Борисову.
«Спорт тоже может все скорректировать, но на это надо очень много времени! Поэтому я считаю, если есть возможность, почему не обратиться к профессионалу», - написала одна из них.
«Это норма жизни , прошло то время , когда все изумлялись пластическим операциям», - написала еще одна.
«Молодец, что сделала. Была бы возможность, я бы тоже так поступила». – написала еще одна.
Но большинство подписчиков все же высказались за спорт.
«Результат супер. Но с помощью спорта еще не такое возможно . Проверено», - написала читательница.
«Спортом достигается совершенно более крутой результат», - согласилась другая.
«Это просто лень! Спорт и правильное питание дало бы в сто раз лучше результат», - считает третья.
«Какая вы, Дана, честная и смелая. Но, конечно, лучше спорт и диета», - уверена еще одна читательница.