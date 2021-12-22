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1 час назад

Дана Борисова легла под нож хирурга

Телеведущая Дана Борисова на своей странице в Instagram рассказала, что скорректировала живот с помощью пластической операции.

Дана Борисова легла под нож хирурга
Фото: InstagramInstagram

«Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете, можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы сами к пластике?», - написала телеведущая.

Она опубликовала фотографии до и после, а также фото хирурга, который делал операцию.

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Подписчики поддержали Борисову.

«Спорт тоже может все скорректировать, но на это надо очень много времени! Поэтому я считаю, если есть возможность, почему не обратиться к профессионалу», - написала одна из них.

«Это норма жизни , прошло то время , когда все изумлялись пластическим операциям», - написала еще одна.

«Молодец, что сделала. Была бы возможность, я бы тоже так поступила». – написала еще одна.

Но большинство подписчиков все же высказались за спорт.

«Результат супер. Но с помощью спорта еще не такое возможно . Проверено», - написала читательница.

«Спортом достигается совершенно более крутой результат», - согласилась другая.

«Это просто лень! Спорт и правильное питание дало бы в сто раз лучше результат», - считает третья.

«Какая вы, Дана, честная и смелая. Но, конечно, лучше спорт и диета», - уверена еще одна читательница.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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