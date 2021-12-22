Гузеева напророчила Сябитой жениха до Нового года

Лариса Гузеева пророчит своей коллеге Розе Сябитовой скорую свадьбу. Телеведущая уверена, что тверк свахи в последнем выпуске «Давай поженимся!» позволит ей легко найти жениха до Нового года.

Фото: Instagram Instagram

На шоу один из участников предложил невесте выполнить задание, суть которого заключалась в том, чтобы путем танцевальных движений высыпать бубенцы из коробки, закрепленной на поясе.

Женщина сделала несколько неудачных попыток и уступила место Сябитой, которая тоже захотела попробовать свои силы. В итоге у свахи вышло намного лучше невесты.

Наблюдавшая за происходящим, Гузеева не смогла сдержать смеха и восхищения в сторону своей коллеги.