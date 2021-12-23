Юденков: китайская экономика обогнала США, а значит нужно разворачиваться в сторону Азии

<p class="MsoNormal">На ней Владимир Путин упомянул, что Китай близок к тому, чтобы обогнать Америку в рейтинге стран с самой мощной экономикой. Возможно, это случится через пять лет, возможно через двадцать пять, но это неизбежно.</p> <p class="MsoNormal"><a href="https://radiosputnik.ria.ru/20211223/kitay-1765197091.html">Радио «<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Sputnik</span>» РИА</a> передает слова эксперта и экономиста Юрия Юденкова. Он отметил, что у Китая уже ВВП выше американского, а значит – и экономика становится сильнее. Поэтому Россия должна переориентировать свою экономику с европейского рынка на Китай. Хоть у Европы и большие объемы торговли, но надо найти возможность улучшить отношения с соседом, развивать торговлю, дипломатические отношения и производить культурный обмен.</p> <p class="MsoNormal">«Скорее всего, мы будем разворачиваться в сторону Азии», — подытожил экономист Юденков.</p>