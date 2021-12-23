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45 минут назад

Юденков: китайская экономика обогнала США, а значит нужно разворачиваться в сторону Азии

<p class="MsoNormal">На ней Владимир Путин упомянул, что Китай близок к тому, чтобы обогнать Америку в рейтинге стран с самой мощной экономикой. Возможно, это случится через пять лет, возможно через двадцать пять, но это неизбежно.</p> <p class="MsoNormal"><a href="https://radiosputnik.ria.ru/20211223/kitay-1765197091.html">Радио &laquo;<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">Sputnik</span>&raquo; РИА</a> передает слова эксперта и экономиста Юрия Юденкова. Он отметил, что у Китая уже ВВП выше американского, а значит &ndash; и экономика становится сильнее. Поэтому Россия должна переориентировать свою экономику с европейского рынка на Китай. Хоть у Европы и большие объемы торговли, но надо найти возможность улучшить отношения с соседом, развивать торговлю, дипломатические отношения и производить культурный обмен.</p> <p class="MsoNormal">&laquo;Скорее всего, мы будем разворачиваться в сторону Азии&raquo;, &mdash; подытожил экономист Юденков.</p>

Шоу-бизнес,Юрий Юденков,Владимир Путин,ИА Sputnik,РИА Новости,
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