Галкин рассказал о постыдном поступке загулявшего Баскова

Телеведущий Максим Галкин в эфире YouTube-шоу "Я себя знаю!" рассказал, как певец Николай Басков уронил банку с солеными огурцами на президента Латвии.

Фото: Instagram Instagram

Видео дня

По его словам, русские артисты попали в очень степенную европейскую обстановку, за столом велись такие же степенные разговоры. Через полчаса после начала завтрака пришел опоздавший Басков, который всю ночь гулял, веселился и пел.

Басков ворвался в размеренный европейский антураж и громко заявил, что опоздал, зато пришел с подарком.

"Что это был за подарок. Если выбрать из всего возможного, что подарить, это была бы последняя вещь, которую я бы стал дарить президенту Латвии. Это была бутылка водки в упаковке в виде советского снаряда с красной звездой. То есть такой защитного цвета болид, фауст-патрон, тут такая красная звезда, тут написано что-то типа Роспоборонэкспорт", - пояснил Галкин.

Как рассказал артист, возникла пауза. Затлерс явно не спешил говорить, что он счастлив это получить. Басков, удивленный замешательством, нетерпеливо сказал: "Ну, вы, наверное, не поняли. Смотрите". После этого он положил на плечо упаковку, внутри которой была бутылка водки. В этот момент крышка упаковки открылась, а там, кроме бутылки водки, была банка с малосольными огурцами. Она вылетела, разбилась о подлокотник кованого стула, на котором сидел президент Латвии. Рассол вместе с огурцами вылился на Затлерса.

"Он был весь в этом рассоле. И дальше происходит следующее. Басков говорит: "Ну, вот". Ставит бутылку водки, садится и начинает пунцоветь. Причем ему с одной стороны, стыдно, с другой он пытается сдержать смех", - рассказал Галкин.

Президент Латвии вежливо сказал, что ничего страшного не произошло, но разговор уже не клеился. Бутылка водки немым укором стояла на столе. Паузу нарушил Лещенко. "Ну что, может быть водочки тогда?", - спросил он.