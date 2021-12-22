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42 минуты назад

Клип Моргенштерна с пропагандой наркотиков исчез с YouTube

Клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валиева) «Розовое вино 2» с пропагандой наркотиков исчез из YouTube-канала исполнителя.

Популярный клип Моргенштерна исчез с YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Lenta.ru, на YouTube-канале Моргенштерна исчез клип «Розовое вино 2», в котором правоохранительные органы обнаружили пропаганду наркотических веществ.

Отмечается, что клип Family, в отношении которого также проводилась экспертиза, по-прежнему доступен для просмотра.

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Ранее лейбл Моргенштерна и Элджея заподозрили в пропаганде наркотиков, что грозит штрафом до 1,5 млн рублей.

Напомним, против Моргенштерна уже возбуждали дело за пропаганду наркотиков, поводом стало заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино – 2» и Family.

В начале июня Зюзинский суд Москвы признал рэпера Моргенштерна виновным в пропаганде наркотических средств и назначил ему административный штраф в размере 100 тыс. рублей. После этого защита музыканта обжаловала приговор.

Позже полиция прекратила расследование нового дела о пропаганде наркотиков в отношении рэпера Моргенштерна по причине отсутствия в его действиях состава правонарушения.

Шоу-бизнес,Дмитрий Носов,ЛДПР,МВД,
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