В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Карина Кросс рассказала о разрыве с Давой

Блогер Карина Кросс рассказала о своем разрыве с коллегой по цеху Давой. Она появилась на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Карина Кросс рассказала о разрыве с Давой
Фото: InstagramInstagram

Кросс недовольна тем, что многие фанаты считают ее брошенной Давой якобы после того, как он стал популярен. Блогер уверена, что Манукян обязан своей популярности именно ей, однако певица не держит обиды на него.

— Меня никто не обижал. Все нормально, я — счастливый человек. Мы оба получили опыт, — передает ее слова «Пятый канал».

Причиной расставания звездной пары мог послужить случай 2019 года. Кросс и Манукян попали в СИЗО на 15 суток за съемку в неположенном месте. Когда блогер отсидела весь срок честно, Дава, сославшись на состояние здоровья, был сначала переведен в больницу, а зачем и вовсе вышел на свободы под залог.

14 июля Карина Кросс рассказала о пережитой 12 лет назад страшной аварии, после которой у нее была диагностирована клиническая смерть. Она стала гостем у рэпера Басты на его YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Шоу-бизнес,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители