Карина Кросс рассказала о разрыве с Давой

Блогер Карина Кросс рассказала о своем разрыве с коллегой по цеху Давой. Она появилась на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Фото: Instagram Instagram

Кросс недовольна тем, что многие фанаты считают ее брошенной Давой якобы после того, как он стал популярен. Блогер уверена, что Манукян обязан своей популярности именно ей, однако певица не держит обиды на него.

— Меня никто не обижал. Все нормально, я — счастливый человек. Мы оба получили опыт, — передает ее слова «Пятый канал».

Причиной расставания звездной пары мог послужить случай 2019 года. Кросс и Манукян попали в СИЗО на 15 суток за съемку в неположенном месте. Когда блогер отсидела весь срок честно, Дава, сославшись на состояние здоровья, был сначала переведен в больницу, а зачем и вовсе вышел на свободы под залог.