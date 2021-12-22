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39 минут назад

Ургант высмеял стоимость билетов на концерт Сердючки

Популярный российский телеведущий Иван Ургант пошутил над ценой за билет на новогодний концерт украинского музыканта Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Острый комментарий шоумена прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ургант высмеял стоимость билетов на концерт Сердючки
Фото: ТАССТАСС

Ургант, ссылаясь на издание «Глас.ru», рассказал, что билет на новогодний концерт Сердючки, который пройдет 31 декабря в одном из отелей Дубая, будет стоить 167 тыс. рублей.

«Вы представляете, 167 тысяч рублей — один билет. И вот так, уже не первый раз, самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина», — пошутил телеведущий.

Ранее появилась информация, что Сердючка выступит на фестивале Big Art Festival в отеле Raffles The Palm в Дубае в новогоднюю ночь за 12 млн рублей. Данные о гонораре раскрыл организатор мероприятия Максим Берин. По словам промоутера, с певцом договаривались еще за полтора года до даты проведения праздника.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Иван Ургант,
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