Ургант высмеял стоимость билетов на концерт Сердючки

Популярный российский телеведущий Иван Ургант пошутил над ценой за билет на новогодний концерт украинского музыканта Андрея Данилко, известного по сценическому образу Верки Сердючки. Острый комментарий шоумена прозвучал в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Ургант, ссылаясь на издание «Глас.ru», рассказал, что билет на новогодний концерт Сердючки, который пройдет 31 декабря в одном из отелей Дубая, будет стоить 167 тыс. рублей.

«Вы представляете, 167 тысяч рублей — один билет. И вот так, уже не первый раз, самой дорогой женщиной в Дубае оказался мужчина», — пошутил телеведущий.