Ивлеева показала свою квартиру в Москве

Блогер Анастасия Ивлеева показала квартиру в Москве стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. О своем жилье она рассказала на YouTube-канале.

Обзор квартиры Ивлеева начала с елки и призналась, что именно этот новогодний элемент вдохновил ее показать недвижимость. Блогер рассказала, что в помещениях много винтажных вещей — например, вешалка из 70-х годов. Также Ивлеева показала стул итальянского производства.

Рядом с елкой она организовала «новогодний уголок», где стоит просторный диван с подушками и табурет, который можно использовать как подставку для журналов. На стене висят цветочные горшки — они пустуют, так как все растения умерли. «Я не знаю, как за ними ухаживать», — призналась Ивлеева и добавила, что цветы ей все равно не нравились.

Также блогер показала широкий обеденный стол и стулья — также итальянского производства. Квартира выполнена в основном в светлых тонах. На одной из стен у Ивлеевой висит проектор, который позволил организовать в квартире домашний кинотеатр.