Внук Пугачевой рассказал о жизни в Нью-Йорке на копейки

Музыкант Никита Пресняков рассказал о своих финансовых трудностях во время учебы в Нью-Йорке. Воспоминаниями он поделился в шоу «Лучше-правду!» на YouTube-канале Сурена Каграманова.
«Я сам давно зарабатываю деньги. С конца студенчества. Когда учился в Нью-Йорке в университете, мне помогали родители. Высылали двести долларов в неделю. В Америке это мало. Как минимум у тебя проездной будет стоить немало. В метро зашел — три доллара. Можно съесть фастфуд — это пять долларов. Какая-нибудь китайская лапша — это 7–11 баксов», - поделился молодой человек.
Однако, по словам Никиты Пресняков, он все равно старался откладывать часть средств.
«Была ситуация, когда что-то случилось с банком. Деньги от родителей не пришли, а я тогда копил и взял себе синтезатор. Первые два дня я ходил около общежития и искал четвертаки. В пять утра шел в ресторан быстрого питания и брал за доллар комбо-обед», — добавил музыкант.
Напомним, Никита Пресняков является внуком певицы Аллы Пугачевой. Он сын певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова - младшего.
Кроме того, артист также рассказал о его отношениях с женой — Никита считает их идеальными.
С супругой Аленой Красновой он познакомился, когда ей было 17, а ему — 22 года. Молодые люди сразу почувствовали симпатию и поняли, что это судьба. Однако некоторое время им было нелегко строить брак, поскольку у каждого сильный характер.