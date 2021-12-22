Пластический хирург перечислил операции Кадышевой

Пластический хирург Владимир Плахотин рассказал, какие процедуры сделала 62-летняя артистка Надежда Кадышева для омоложения. В беседе с «КП» он отметил, что внешность солистки «Золотого кольца» изменилась благодаря целому ряду операций.
«На мой взгляд, здесь однозначно была платизмопластика — операция по подтяжке шейной мышцы, которая избавляет пациента от лишней жировой ткани и омолаживает кожу. Кроме того, применен SMAS-лифтинг», — заявил эксперт.
Также Кадышева делала блефаропластику нижних век и чек-лифтинг, за счет которого поднялись скулы. На лбу Плахотин отметил заметные уколы ботокса.
«Вижу и контурную пластику в области носогубного треугольника, носогубных складок и скул. Форма подбородка изменена с помощью геля, и это не самый маленький объем: около четырех кубиков», — заключил эксперт.
Плахотин подчеркнул, что результат работы над лицом Кадышевой ему нравится — видно, что звезда «побывала в руках хороших специалистов».