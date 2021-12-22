Молодая жена Ивлева поделилась подробностями беременности

Молодая супруга популярного шеф-повара Константина Ивлева Валерия рассказала о том, как забеременела. В беседе со StarHit она призналась, что им не удавалось завести ребенка в течение нескольких месяцев.

Сам Ивлев неоднократно заявлял, что хочет общих детей с новой супругой и ради этого он даже сбросил 30 килограмм и построил загородный дом. Кроме того, повар занялся новым бизнесом. Однако Валерия отметила, что несколько месяцев им не удавалось зачать ребенка, но во время отпуска на Мальдивах им это все-таки удалось.