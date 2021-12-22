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31 минуту назад

Молодая жена Ивлева поделилась подробностями беременности

Молодая супруга популярного шеф-повара Константина Ивлева Валерия рассказала о том, как забеременела. В беседе со StarHit она призналась, что им не удавалось завести ребенка в течение нескольких месяцев.

Молодая жена Ивлева поделилась подробностями беременности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сам Ивлев неоднократно заявлял, что хочет общих детей с новой супругой и ради этого он даже сбросил 30 килограмм и построил загородный дом. Кроме того, повар занялся новым бизнесом. Однако Валерия отметила, что несколько месяцев им не удавалось зачать ребенка, но во время отпуска на Мальдивах им это все-таки удалось.

«Как ни странно, случилось это тогда, когда я больше всего этого не ожидала. Я прям вообще расслабилась», — отметила Валерия.

Реакция на ее положение была неоднозначной: часть близких ее поздравили, но нашлись и те, кто спрашивали: «Как тебе так быстро удалось залететь?».

«Быстро? Мне вообще-то 30, а детей не было! Ни-ког-да! Этот ребенок долгожданный для меня! И все, как я мечтала! В браке! В любви», — заявила девушка.

Шоу-бизнес,Константин Ивлев,StarHit,
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